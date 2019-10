'Mysterieuze boerderij' ook over de grens volop in het nieuws

Het gezin in Ruinerwold dat negen jaar lang een afgezonderd bestaan heeft gehad, staat niet alleen in Nederland in de schijnwerpers. Het gezin is ook buiten onze landsgrenzen volop in het nieuws.

Dossier Gezin Ruinerwold

Media komen van heinde en verre om met eigen ogen de boerderij in Ruinerwold te aanschouwen waar zich negen jaar van alles in het geheim heeft afgespeeld.''Dit verhaal fascineert natuurlijk ook in Duitsland'', zegt Ariane Güdel van het Duitse ZDF. ''Nederland is niet ver weg en het is zo spectaculair en heftig, dat iedereen zich afvraagt hoe dit heeft kunnen gebeuren'', zegt ze.Ook vanuit Scandinavië is er belangstelling voor het bijzondere verhaal. Adam Westin van de Zweedse krant Aftonbladet nam vandaag ook een kijkje bij de boerderij. ''We merkten dat mensen erg geïnteresseerd zijn in dit verhaal'', vertelde hij.Eline Bergmans van het Belgische 'De Standaard', wilde met haar eigen ogen eens kijken waar alle ophef over gaat. ''We zijn hierheen gekomen om eens te kijken waar dat mysterieuze dorpje en die mysterieuze boerderij is." Ook bij onze zuiderburen staat Ruinerwold plotseling op de kaart. ''Er wordt veel over gepraat, ook bij ons in België.''