Rood Wit TV #12: Het verhaal van Nick Bakker en aftellen naar de kraker tegen Fortuna Sittard

Aflevering 12 van FC Emmen Rood Wit TV

De boosheid, frustratie en het verdriet heeft inmiddels plaatsgemaakt voor strijdbaarheid. "Natuurlijk vraag ik me van alles af, maar dat gaat me niet helpen. Ik kijk positief naar de toekomst. Het voordeel is dat ik weet wat me te wachten staat "In de, niet te googelen, Kwis van Karel zijn weer twee vrijkaarten te winnen voor een thuisduel van FC Emmen en in KoffieDick-kijken blikt Dick Lukkien vooruit op het thuisduel tegen Fortuna Sittard. "Het is een zeer belangrijke wedstrijd. Bij een zege is er lucht en bij een nederlaag nemen de zorgen toe, zo simpel is het." De oefenmeester verwacht dat Marko Kolar, Jan Niklas Beste en Henk Bos weer bij de selectie zitten. Lukkien verwacht niet dat nieuweling Miquel Araujo erbij zal zijn. "Alles moet voor vrijdagmiddag 12.00 uur rond zijn. De werkvergunning in Nederland, maar ook de vrijstelling vanuit Argentinië waar hij speelde voor Club Atlético Talleres. Met name dat laatste schijnt nogal lastig te zijn."