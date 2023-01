Rechtbank doet uitspraak in uitbuiting Vietnamese vrouw in wietkwekerij Wittelte

De rechtbank in Assen beslist vandaag over een mensenhandelszaak in Wittelte, waarbij een Vietnamese vrouw gedwongen zou zijn om onder erbarmelijke omstandigheden te werken in een wietkwekerij.

De hennepkwekerij in een loods in Wittelte werd in december 2020 door de politie opgerold. Vier mensen waren in het pand, waaronder het slachtoffer, zo bleek later. Zij waren allen van Vietnamese afkomst. Verderop in de loods stond een caravan, waarin werd gewoond, een keukentje met deels beschimmelde voedselresten. Achter de caravan stond een tuinstoel met daaronder een emmer, die als toilet diende. Er was geen verwarming.

Gedwongen te werken

Eén van de aanwezigen verklaarde dat zij gedwongen werd de bijna vierduizend stekjes en 350 hennepplanten te verzorgen. Ze sprak geen Nederlands en ze was illegaal in Nederland. Ze verbleef ongeveer drie maanden in de loods in Wittelte. Een 58-jarige Vietnamese vrouw uit Amsterdam had haar naar Wittelte gehaald, onder het mom van 'oppassen op kinderen'.

'Westerse mannen'

Een 64-jarige Vietnamese man uit Meppel bracht haar naar de loods. De man onderhandelde en communiceerde met drie 'Westerse mannen', waaronder de eigenaar van de loods. De drie waren volgens het slachtoffer in het begin de baas. De Vietnamezen zouden later die rol hebben overgenomen. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de 58-jarige Amsterdamse als hoofdverdachte en tegen haar werd twee jaar geëist.

Aan het hoofd de Amsterdamse

De Amsterdamse deelde volgens het OM de lakens uit. De vrouw had meerdere woningen op haar naam staan, terwijl ze geen legale inkomsten had. In de schuur van haar woning vonden de agenten een wapen met geluidsdemper en munitie. Op het wapen zat haar dna, gemengd met dat van een ander. Tegen de Vietnamese man uit Meppel eiste het OM 1,5 jaar cel. De 35-jarige eigenaar van de loods zou een celstraf van 20 maanden opgelegd moeten krijgen.

Eerder een wietkwekerij

Het was niet de eerste keer dat de agenten een wietkwekerij in zijn loods aantroffen. In februari 2020 viel de politie ook al eens de loods binnen en vonden een kwekerij zonder planten. Die waren al weg. Tijdens dat onderzoek kwam naar voren dat de loods opnieuw werd verhuurd. Deze keer aan een man uit Emmen. Dat was voor de politie de reden om in december van dat jaar het pand opnieuw te doorzoeken.

'Het was haar werk'