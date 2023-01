Sloopflats Emmermeer gewild doelwit inbrekers: laatste bewoners versneld herplaatst

De laatste bewoners van twee sloopflats in de Emmer wijk Emmermeer worden versneld aan een nieuwe, tijdelijke, woning geholpen. Reden hiervoor is de golf aan inbraken die de twee complexen aan de Meerstraat en de Nijkampenweg teisteren. Woningbouwcorporatie Lefier verwacht volgende week de laatste huurders elders onderdak te hebben gegeven.

Vorig jaar mei kondigde Lefier aan twee van de in totaal vijf Nicolaïflats in Emmermeer te slopen. De aangrenzende acht grondgebonden huurwoningen gaan ook tegen de vlakte. In totaal gaat het om 48 appartementen en nog eens acht gezinswoningen aan de Haagjesweg.

De flats en huizen waren gedateerd geraakt en bovendien slecht geïsoleerd. Voor de toenmalige bewoners zou op zoek worden gegaan naar vervangende huisvesting. Een klus die naar verwachting anderhalf jaar in beslag zou nemen.

Veel inbraken

Volgens woordvoerder Gijs Bosman zit het tempo er goed in. Na driekwart jaar waren er tot vorige week nog amper tien woningen bewoond. "Bijna iedereen heeft al iets anders gevonden. Het verliep vlotter dan verwacht."

Een vervelende bijkomstigheid was alleen dat de grotendeels leegstaande flats een enorme aantrekkingskracht op inbrekers uitoefende. "De laatste weken zijn er veel inbraken geweest. Delen van de waterleiding en het koperwerk werden onder meer gestolen." Als gevolg trad er onder meer wateroverlast op en moest zelfs de brandweer een keer uitrukken.

Niet langer leefbaar

"Gelukkig zijn het geen gevaarlijke situaties, maar vervelend is het wel", aldus Bosman. "Daarom hebben we besloten om de laatste huurders versneld elders onder te brengen. Dat kan een andere woning zijn. Of desnoods een wisselwoning, een vakantiehuisje of een hotel."

Noodzakelijke reparaties aan installaties of leidingwerk hebben volgens Bosman weinig zin meer, omdat het per slot van rekening om sloopflats gaat. "Vandaar dit besluit. We vinden de situatie niet langer leefbaar."

Snelle beslissing

Het verhuizen van de bewoners heeft in plaats van de geplande 18 maanden iets minder dan de helft gekost. Maar dit betekent niet automatisch dat de sloop, die aanvankelijk voor eind 2024 stond gepland, naar voren wordt geschoven. "Ik durf het niet te zeggen. We hebben nu een snelle beslissing genomen omdat de situatie daarom vroeg."