Honderden Drentse boeren hebben mogelijk geen goede stikstofvergunning

Gisteren wist de NOS te melden dat de meeste provincies niet in beeld hebben of er illegale veehouderijen zijn. Drenthe gaat ervan uit dat in onze provincie geen illegale veehouderijen zijn, maar kan dat pas met zekerheid zeggen als ze de ammoniakemissies in kaart heeft. Wat er uiteindelijk met die bedrijven gaat gebeuren, is onduidelijk. De kans is dat ze moeten stoppen of dat er stikstofruimte gevonden moet worden op een andere locatie.