In Drenthe zijn vorig jaar de minste nieuwbouwwoningen gebouwd

In Drenthe zijn vorig jaar de minste nieuwbouwwoningen opgeleverd van heel Nederland. Zo'n 1500 nieuwbouwwoningen zagen in 2022 het levenslicht in Drenthe. In heel Nederland werden zo'n 74.000 woningen uit de grond gestampt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).