Twee aanhoudingen bij politie-inval in Coevorden

Even voor zeven uur kwam een team van gemaskerde agenten in vier auto's aanrijden en viel daarna het huis binnen. Volgens een woordvoerder van de politie bestond er het vermoeden van een hennepkwekerij. Met een slijptol werd een deur geopend en binnen enkele minuten werd de boerderij doorzocht. Twee personen die in het pand aanwezig waren, zijn aangehouden. Daarna is het arrestatieteam vertrokken. Andere eenheden van de politie doen nu onderzoek.