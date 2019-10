Kolar, Beste en Bos inzetbaar tegen Fortuna Sittard: Een beetje lucht of zorgen

Hij is nu een serieuze optie, anders had ik hem vandaag ook niet uitgeprobeerd. Het voordeel van Ferhat is dat hij linksbenig is en dat hij geluid in de ploeg brengt. Hij heeft leidinggevend vermogen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over Ferhat Görgülü

"Het is nog even afwachten hoe Marko, Jan-Niklas en Henk reageren na de inspanningen van vandaag en morgen, maar ik heb goede hoop dat zij zondag een rol van betekenis kunnen spelen", aldus Lukkien in FC Emmen Rood Wit TV. Kolar kampte sinds 24 augustus met een teenblessure, Jan-Niklas Beste viel drie weken geleden uit tegen ADO Den Haag met knieklachten en Henk Bos miste de afgelopen drie duels wegens een spierblessure.Het geeft Lukkien weer wat meer keuzemogelijkheden in de opstelling en ook in zijn wisselbeleid. De oefenmeester testte vanochtend in de training drie centrale verdedigers, die onderling moeten strijden voor twee plekken: Michaël Heylen, Keziah Veendorp en Ferhat Görgülü.Görgülü maakte een goede indruk als invaller tegen ADO Den Haag (als stand-in van Nick Bakker) maar zat een week later tegen Heracles toch weer op de bank. "Dat had meerdere redenen. Enerzijds omdat we dachten dat Heylen met Veendorp het meest geschikte centrum was tegen Heracles en ook omdat Ferhat nog niet zo lang fit is. Maar inmiddels zijn we twee weken verder. Hij is nu een serieuze optie, anders had ik hem vandaag ook niet uitgeprobeerd. Het voordeel van Ferhat is dat hij linksbenig is en dat hij geluid in de ploeg brengt. Hij heeft leidinggevend vermogen."Dan is er nog de keuze op het middenveld. Tom Hiariej, Michael Chacon en Sergio Peña zijn zekerheidjes, maar wie speelt er aan de buitenkant? Sinds het thuisduel tegen Feyenoord speelde Robbert de Vos op links en Luciano Slagveer op rechts. Nikolai Laursen lijkt inmiddels weer helemaal fit en is vanzelfsprekend ook een optie voor het belangrijke duel van zondag.Lukkien erkent het belang van dat duel. "Dat is een uiterst belangrijk duel. Dat is helder. Als we onze ambitie waar willen maken moeten we dit soort wedstrijden winnen. Nee, dat zal niet gemakkelijk worden. Zij hebben vertrouwen getankt door onder andere de zege op Feyenoord. We weten ook nog niet in welke samenstelling ze hier komen, maar met behulp van een luidruchtig stadion moeten wij de drie punten in Emmen houden."