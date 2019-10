Borger-Odoorn wil inwoners ontzorgen bij energietransitie

“We zoeken als PvdA al een tijdje naar een mogelijkheid om alle inwoners te laten deel nemen aan de energietransitie, ook als je niet zo’n hoog inkomen hebt. We hebben bij een werkbezoek aan Landgraaf gezien hoe het kan”, aldus commissielid Metze Geertsma.Het plan kreeg brede steun in de raadscommissie. Het is de bedoeling dat huiseigenaren, ongeacht de hoogte van het inkomen en/of hun financiële positie, collectief gebruik kunnen gaan maken van zonnepanelen. Huiseigenaren worden geholpen als het gaat om financiering en plaatsen van de zonnepanelen.Het project gaat verder dan alleen zonnepanelen. In het project biedt de gemeente huiseigenaren een pakket aan waarbij gelijktijdig zowel zonnepanelen, isolatie en alternatieve verwarmingsapparaten kunnen worden gefinancierd. “Dit project draagt bij aan het streven om in 2040 energie neutraal te wonen in onze gemeente. Dit kan alleen als we dat samen doen met onze inwoners”, zegt Geertsma.De rente op de lening zal minder dan twee procent zijn. Dankzij de besparing op de energierekening kan de rente en aflossing worden afbetaald, zo leert een soortgelijk project in Limburg.