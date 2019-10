Burgemeester Roger de Groot: Ik was liever op een andere manier in the picture gekomen

Ruinerwold is de laatste dagen een pleisterplaats voor de nationale en internationale pers. "We staan mondiaal op de kaart, allerlei wereldpers rukt op", constateert De Groot. "Ik was liever met Ruinerwold op een andere manier in the picture gekomen. Dit wil je niet."Voor de burgemeester is de situatie in Ruinerwold ook uitzonderlijk. "Dit is inderdaad heel bijzonder, maar vooral voor de omgeving", zegt hij. In de buurt leven veel vragen. "Hoe kan dit in mijn omgeving gebeuren? Hadden we iets kunnen doen? Hebben we iets gemist?", somt De Groot op. "Daarom is het goed dat we met elkaar in contact zijn geweest. Met de buren hebben we een informatieavond gehad om gevoelens te kunnen delen."Ook is er onder buurtbewoners ongerustheid over hoe het met de kinderen van het gezin gaat. "Wees gerust, ze worden goed verzorgd."En hoe kijkt de burgemeester zelf terug op de ontdekking van het gezin? "De Wolden is een grote gemeente met een groot buitengebied. Kennelijk is het mogelijk om onder de radar te blijven."