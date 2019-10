Leerplichtambtenaar onderzocht afgezonderd gezin: situatie 'in orde'

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Eddy Bilder, burgemeester van Zwartewaterland, stelt dat er destijds geen aanleiding was om in te grijpen. De situatie werd 'in orde' bevonden, meldt de Stentor Het gezin woonde voor vertrek naar Ruinerwold jarenlang in de gemeente Zwartewaterland, eerst in Hasselt en daarna in Zwartsluis. Of de kinderen destijds door hun ouders werden onderwezen en daarom ontbraken op een lokale school, weet de burgemeester niet.De inmiddels meerderjarige kinderen bleken, nadat zij in Ruinerwold waren ontdekt, niet te beschikken over identiteitspapieren. Of de kinderen destijds wel stonden ingeschreven in Zwartewaterland, kan Bilder vanwege privacyregels niet zeggen.