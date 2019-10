'Over het boerenerf valt veel te vertellen'

Heilien Tonckens uit Appelscha is tuin- en landschapsadviseur. Maar ze was ook ooit tv-presentator bij RTV Drenthe. Groene kringen heette dat programma. Nu is ze terug in een serie bijdragen in het radioprogramma over de Drentse geschiedenis, Drenthe Toen.

"We buigen ons over het boerenerf", zegt Tonckens, "want daar valt heel veel over te vertellen. Over de geschiedenis van het boerenbedrijf, dat nu vaak heeft plaatsgemaakt voor een fraai verbouwde particuliere woning." Al lopend door Wapserveen en Grolloo, willekeurig uitgekozen Drentse dorpen, dienen de onderwerpen zich als vanzelf aan.Welke bomen horen rond zo'n rietgedekte boerderij, en welke niet. Waarom staat daar een groep oude eiken bij elkaar? De boerentuin, wat voor planten tref je daar aan? En wat is een ordentelijke boerenheg? Tonckens: "De mensen denken dat dat een beukenheg moet zijn, of zelfs buxus. Maar dat is een misvatting. Een mooie stekelige heg van meidoorn omringde vroeger het erf. Het vee erbinnen dacht wel twee keer na voordat het daaraan begon en wild van buiten, bleef buiten.""Wij willen het allemaal vaak te netjes maken" doceert Tonckens, "alle oude bestrating eruit en strakke nieuwe stenen of tegels erin. Doodzonde! Zo'n erfbestrating is een soort archief. Je kunt precies zien waar ooit een schuurtje stond, waar de boerenkarren reden, hoe het water werd afgevoerd. Het is wel een lappendeken vaak, maar wel een mooie, met sfeer."De tiendelige serie gesprekken met Tonckens worden vanaf zondag 20 oktober uitgezonden in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Daarna te beluisteren via uitzending gemist en de podcast.