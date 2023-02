Djammen: Gimme Shelter, de bekendste Rolling Stone-coverband van heel Drenthe

Vandaag spelen Gimme Shelter and Friends drie liedjes. Twee eigen nummers en één Stone-cover. Met op gitaar Olf Meijering, op bas en toetsen Remko Wind en op drum Jorris Klaassen. "Met de jaren is de bandsamenstelling nogal veranderd", vertelt Robert. "Als we allemaal zouden komen opdraven, dan zouden we met zestig man op het podium staan." Heel gek is dat niet, want de band is veertig jaar geleden opgericht. Nog voor Robert als zanger actief werd. Oud Skik-gitarist Marco Geerdink stond samen met Theo Djanovic aan de wieg van Gimme Shelter. "Ik ben tien jaar later als Haagse asielzoeker in Drenthe terechtgekomen en ik ben bij hun aangeschoven en nooit meer weggegaan", legt Robert uit.