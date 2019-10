Raad Borger-Odoorn succesvol met ‘vredesbesprekingen' 2e Exloërmond

Aan het einde van een lange raadsvergadering meldde fractievoorzitter Martin Hoogerkamp van D66, die optreedt als woordvoerder van de kerngroep, gisteravond dat er resultaat is geboekt. “De lange termijnvisie wordt door alle partijen omarmd. Concreet betekent dit dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum en dat we samen gaan bekijken hoe we tot gezond voetbal in het dorp kunnen komen.”Hoogerkamp erkende dat het geen makkelijk proces was. “De gesprekken waren zeker niet makkelijk en er kwamen ook veel emoties los.” Raadslid Ron Reinds van Gemeentebelangen Borger-Odoorn complimenteerde de werkgroep. “Het is nu wel gelukt om de partijen bij elkaar te brengen. Nu is het aan de verenigingen om het zelf verder in te vullen.”Het dorp 2e Exloërmond werd de afgelopen tijd min of meer verscheurd door wat in de volksmond de voetbalrel werd genoemd. Een groep ontevreden leden splitste zich af van voetbalclub TEVV en begon met de nieuwe club De Treffer ’16. Ook het bestuur van het dorpshuis werd meegezogen in de kwestie. Het huidige dorpshuis is het oude clubgebouw van TEVV. Daarom wilde De Treffer ’16 er geen gebruik van maken. Leden lieten de de kantine en kleedkamers links liggen en gebruikten de naastgelegen sporthal. Inmiddels heeft de club een tijdelijke kantine in units naast het speelveld.Alle raadsfracties lieten zich gisteravond lovend uit over het bereikte resultaat. Het is de bedoeling om binnen vier tot zes jaar een nieuwe multifunctionele accommodatie te bouwen in het dorp. “Breder van opzet, met ook ruimte voor zorg en onderwijs”, aldus Hoogerkamp. Het huidige dorpshuis moet dan weer compleet beschikbaar komen voor het voetbal.De gemeenteraad wil verder dat de voetbalverenigingen en de inwoners van het dorp ook de verantwoordelijkheid nemen om in goed overleg een compromis te bereiken voor het bespelen van de voetbalvelden in 2e Exloërmond. Ofwel door te komen tot één (nieuwe) voetbalvereniging, of door het opstellen van een speel- en trainingsrooster voor het gebruik van de velden als er sprake is van twee verenigingen.In het laatste geval geldt de uitdrukkelijke instemming van beide besturen als harde voorwaarde. Als de beide clubs er niet uitkomen dan wordt het speelveld niet langer beschikbaar gesteld om op te voetballen.