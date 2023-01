Prinses Beatrix 85 jaar geworden: wanneer bezocht ze Drenthe?

Prinses Beatrix is vandaag 85 jaar geworden. In haar periode als koningin kwam Beatrix geregeld in Drenthe. Haar tweede Koninginnedag werd gevierd in Zuidlaren in 1982.

Vanaf 1980 kwam ze regelmatig onze provincie. Zo bracht ze in 1983 een werkbezoek aan Assen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In september 1984 deed ze Zuidwest-Drenthe aan voor een streekbezoek. In 1985 bezocht ze het Biochron in het Noorderdierenpark in Emmen.

Overstroming

In augustus van 1989 bezocht Beatrix Noord- en Midden-Drenthe. In 1996 opende de koningin de Kunstroute Drenthe. Ook museum De Buitenplaats werd door Beatrix geopend in 1996. In 1997 bracht ze een bezoek aan Zuidoost-Drenthe.

In 1998 komt ze opnieuw naar Drenthe, maar de aanleiding daartoe is minder mooi. Ze bezoekt het overstroomde gedeelte van Drenthe in Meppel en Beilen.

Shakespeare

Nadat ze in 1982 voor het eerst Drenthe aandeed voor Koninginnedag komt ze in 2002 opnieuw naar onze provincie. Hoogeveen en Meppel verwelkomden toen de koninklijke familie. In 2005 bezocht ze Diever voor een Shakespeare-voorstelling, iets wat ze in 2021 nog eens herhaalde.

In 2009 opent Beatrix in Coevorden het beeldenproject Dorpsgezichten. En in 2010 kwam ze nog een keer terug naar Drenthe, om in Borger bij de de grootste radiotelescoop ter wereld langs te gaan. De laatste keer dat Beatrix onze provincie bezocht was in 2021, toen werd de gerestaureerde molen De Vlijt in gemeente De Wolden weer in gebruik genomen.