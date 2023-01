Cel- en werkstraf geëist voor kopschop in Borger

"Ik kan mij dit niet voortellen, ik ben geen vechtersbaas", zei een 56-jarige man uit Borger over het verwijt dat hij door een schop tegen het hoofd een ander hersenletsel heeft bezorgd. Voor zware mishandeling eiste het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

De man was dronken toen hij op 8 september in Borger werd aangehouden. Hij weet zelf niet meer wat er precies is gebeurd, zei hij tegen de rechters. Hij was die avond 'gezellig wezen drinken in een kroeg'. Hij was vervelend en werd eruit gezet, maar ook dat weet hij niet meer. Hij liep met de fiets aan de hand terug naar huis. Hij kan zich naar eigen zeggen niet herinneren dat hij een willekeurige oprit opliep, waar de dochter des huizes op dat moment door haar vriend met de auto thuis werd gebracht.

Dure auto's

De mooie wagen zou de aandacht van de vijftiger hebben getrokken. Hij trok volgens de dochter het portier open en begon een gesprek over dure auto's. De dochter vertrouwde het niet en belde haar vader. Die kwam naar buiten en sommeerde de man van het terrein af te gaan. Dat ging gepaard met geduw en getrek. De indringer deelde een forse vuistslag uit, waardoor de vader omviel. Toen hij omhoogkwam kreeg hij een trap in het gezicht.

Zinloos geweld

Het letselrapport liegt er niet om, zei de officier van justitie. Er was sprake van zwellingen en bloedingen in de hersenen. "De man is slachtoffer geworden van zinloos geweld", zei de officier van justitie. Een celstraf was passend geweest. Maar de verdachte is mantelzorger voor zijn vrouw, die terminaal ziek is.