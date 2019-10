Moonsekte: Vader Ruinerwold had psychische problemen

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

De vader was in de jaren 80 lid van de Nederlandse tak van de Moonsekte in Amsterdam. "Daarna verdween hij uit ons zicht", zei voorman Wim Koetsier van de religieuze beweging eerder al tegen de NOS . "Ik weet alleen dat hij naar Duitsland ging." Koetsier is er ook van op de hoogte dat de vader daarna trouwde en kinderen kreeg."Soms beginnen mensen die spiritueel zijn een eigen kerk of beweging. Ik denk dat dit bij hem het geval is", aldus Koetsier over de 67-jarige vader. "Het zou kunnen dat hij dacht dat hij een bijzondere missie had."Het is de voorman niet duidelijk of de vader zich ooit heeft uitgeschreven bij de Verenigingskerk. "Zo strak is die administratie niet. Daar is misschien wel iets over te vinden, maar dat zou ik moeten opzoeken."Een broer van de vader, Derk, is al lange tijd lid van de Verenigingskerk. "Ik heb sinds 1984 niets meer van mijn broer gehoord", zegt hij in de verklaring.De organisatie kan verder niets zeggen over Josef B., de opgepakte huurder van het pand. Volgens de Verenigingskerk zijn er geen gegevens bekend waaruit blijkt dat hij op enigerlei wijze verbonden is geweest met de organisatie.