'Je kunt een club ook als springplank gebruiken om weer hogerop te gaan'

Daarnaast gaat host Stijn Steenhuis in op de good old verloting en de bizarre prijzen die af en toe verloot worden op Drentse sportparken. Sidekick Tom Meijers gaat in op de actualiteit: het stoelincident van Niemer, de hoop van DOS'63 en de hakbal van LTC'er Imre de Jonge in de stadsderby tegen Achilles 1894.