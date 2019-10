Aantal Drentse verhuizingen iets gedaald

In de eerste helft van dit jaar zijn er in Drenthe minder mensen verhuisd dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is het verschil maar minimaal. In het eerste half jaar van 2018 waren er 14524 verhuizingen in Drenthe, bijna 400 verhuizingen meer dan in het eerste half jaar van 2019.

In Hoogeveen zijn er meer mensen vertrokken uit de gemeente dan dat er naartoe verhuisd zijn. Ook in Noordenveld zijn er meer vertrekkers dan mensen die naar de gemeente toe verhuizen. Opvallend is dat er in de eerste helft van 2018 ruim duizend mensen zijn vertrokken uit Noordenveld. Waar dat er dit jaar nog geen vijftig waren.Dit hoge aantal heeft te maken met het vertrek uit Veenhuizen van bijna duizend Noorse gedetineerden. Gedetineerden worden ingeschreven in de gemeente waar ze gevangen zitten. Op het moment dat ze de gevangenis weer verlaten schrijft de gemeente ze weer uit.De gemeente waar de meeste mensen naartoe verhuizen in Drenthe is Assen gevolgd door Emmen en Tynaarlo. Binnen de gemeente verhuizen vooral mensen in Emmen. Gevolgd door Assen en Hoogeveen.Ondanks dat er in Hoogeveen meer mensen vertrekken dan er bij komen, strijden Emmen en Assen om de koppositie als het gaat om absolute aantallen. De gemeente Hoogeveen staat op een derde plek.Op basis van landelijke cijfers valt te zeggen dat vooral gezinnen met kinderen minder verhuisden. Deze trend is niet te zien in de provincie Drenthe.Het CBS heeft de cijfers van vorig jaar vergeleken met dezelfde periode in dit jaar. Dit doet het CBS omdat er over het algemeen in de tweede helft van een jaar meer wordt verhuisd dan in het eerste halfjaar.