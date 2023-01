Café The Spot in Erica maakt plaats voor twee wooncomplexen

Op de plek van café The Spot en een voormalig bakkerspand aan de Vaart ZZ in Erica komen niet één maar twee appartementencomplexen. Pandeigenaar Hans Rohling heeft inmiddels een aanvraag de deur uitgedaan. Als alles meezit verwacht hij in juni te kunnen beginnen met de sloop van de huidige gebouwen.

Rohling loopt ruim drie jaar rond met nieuwbouwplannen op de plek van zijn oude café en het aangrenzende bakkerszaakje, die beide enige tijd gesloten zijn. Hij kocht rond die tijd de voormalige Koperbar aan de Havenstraat die hij sindsdien runt als de nieuwe The Spot.

Hij bedacht een plan voor een complex met twaalf appartementen, verspreid over drie bouwlagen. Rohling had het initiatief bedacht als een project dat hem in aankomende jaren van een mooi pensioen zou voorzien. Tussen hem en de gemeente Emmen heeft zich vervolgens veel gesteggel voorgedaan over onder meer de omvang en de uitstraling van de nieuwbouw.

Schot in de zaak

Rohling zocht uiteindelijk de klachtencoördinator bij de gemeente op. Hij sprak destijds van 'een onmogelijke situatie' die was ontstaan. Inmiddels zit er weer schot in de zaak. "Het is niet zoals ik wilde, maar op gegeven moment moet je verder."

In overleg met de gemeente is besloten om niet om niet één maar twee complexen te plaatsen met tien woningen. "Een van drie hoog met zes appartementen en een van twee hoog met vier woningen", legt hij uit. De woon oppervlakte ligt tussen de 80 en 120 vierkante meter, aldus Rohling.

Meer woningbouwplannen?

Inmiddels is er een aanvraag de deur uitgegaan. Zodra de sloop erop zit, verwacht de horecaman in augustus of september te kunnen bouwen. De oplevering volgt dan een jaar later.