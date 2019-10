Racen met een zonneauto in Australië: 'Ervaring om nooit meer te vergeten'

In vijf dagen raceten 26 teams van over de hele wereld met hun zelfgebouwde zonneauto's door de Australische outback. De afstand van de start in Darwin tot de finish in Adelaide bedroeg zo'n 3000 kilometer. Het Top Dutch Solar Racing Team, bestaande uit 26 studenten van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderpoort en het Friesland College, zijn twee jaar bezig geweest met het ontwikkelen en bouwen van hun zonneauto, de Green Lightning.

Dit was de eerste keer dat het team uit Noord-Nederland meedeed, vertelt teamlid Nicole Sanders uit Emmen. "We hebben hier meer dan twee jaar naartoe gewerkt en we hadden nooit verwacht dat we in de top vijf zouden eindigen."De zonneauto van een ander Nederlands team uit Delft vloog in brand, waardoor zij niet verder konden racen. "Dat was verschrikkelijk om te horen. Je werkt meer dan twee jaar met bloed, zweet en tranen aan zo'n auto. Dit is iets wat je niemand gunt", aldus Sanders.Ook voor het Noord-Nederlandse raceteam verliep de tocht niet vlekkeloos. Brattinga: "Op de tweede dag moesten we een stop maken omdat de accu te heet werd, waardoor we niet meer konden opladen. Dit heeft ons een aantal posities gekost. Op de vierde dag kregen we te maken met hele harde wind. Dat was zwaar voor de bestuurders van de zonneauto".Toen de zonneauto eenmaal veilig over de finish in Adelaide reed, was de blijdschap groot. Sanders: "De andere Nederlandse team juichten ons toe. We dronken champagne en sprongen traditiegetrouw in de fontein van Adelaide."Sanders: "Het is geweldig om te doen. Je zit in een team met allemaal gedreven mensen. Dit is een ervaring om nooit meer te vergeten."