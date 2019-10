Dit weekend in de Drentse natuur: 19 en 20 oktober

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Tijdens De week van ons water (16 tot en met 27 oktober) is er van alles te doen rond het thema water. In het Duurzaamheidscentrum in Assen zijn zaterdag en zondag verschillende spellen van het Waterschap Hunze en Aa's. Dicht jij als beste een gat in de dijk tijdens het Zandzakkengooispel? Wat zou jij doen als je moest evacueren voor het water? Ontdek het tijdens het Zolderspel. De spellen zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Klik hier voor meer informatie.Ben jij klaar om een echte boswachter van OERRR te worden? Ga dan zondag de challenge van OERRR aan tijdens de Wilde buitendagen op landgoed De Braak! Tijdens de challenge ga je op zoek naar wilde dieren en hun sporen, je gaat vuur maken zonder lucifers te gebruiken en je bouwt hutten om in te schuilen. Kortom een dag waar je gaat klimmen, klauteren en struinen door het bos. Trek laarzen en oude kleren aan, want boswachters van OERRR zijn niet bang om vies te worden. Klik hier voor meer informatie.Zin om zondagochtend een wandeling te gaan maken? In Nationaal Park Drentsche Aa wandel je over het Schipborgsche diep, door het Siepelveen en langs het Zeegserloopje. Het Siepelveen is een prachtig hoogveengebied. Het grote ven is omringd door zandduinen. De gidsen vertellen over het ontstaan van het Siepelveen en het Zeegserloopje. Ook de bijzondere vegetatie wordt onder de aandacht gebracht. In het gebied groeit onder meer gagel, drie soorten heide, beenbreek en een eeuwenoude jeneverbes. Klik hier voor meer informatie.Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur