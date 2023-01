Van Goghs aardappeleters krijgt kleur in Emmen

De aardappeleters: Het is een van de bekendste schilderijen van Vincent van Gogh. Onder leiding van beeldend kunstenaar Brigitta van Hilst is in Emmen een kleurrijke variant van De aardappeleters in de maak.

Dit jaar staat Drenthe in het teken van Vincent van Gogh. Het is 140 jaar geleden dat de wereldberoemde schilder voet op Drentse bodem zette. "Ik wilde niet achterblijven en iets doen voor de mensen uit Emmen en omgeving. Het is een gezellig project geworden waar iedereen aan kan meewerken", zegt Van Hilst.

Hulp nodig

Van Hilst koos bewust voor dit schilderij van Van Gogh. "Dit is een donker schilderij, dus de kleuren waren nog niet bepaald. Zou ik bijvoorbeeld de zonnebloemen hebben gekozen, dan gaat iedereen de kleur geel gebruiken en ik wilde juist iets nieuws creëren."

Elke dinsdagmorgen kan iedereen die zin heeft om een klein vakje te schilderen, binnenlopen in De Lindenhof. Over twee maanden moet het schilderij klaar zijn en er is nog een hoop te doen. "Dus kom gezellig langs!"