Renovatie sportpark Odoorn van start, tennisclub als eerste aan de beurt

Het is nu vooral een chaos op het terrein van TC Okko in Odoorn, met half afgegraven tennisbanen en gekapte bomen, maar over een dikke drie maanden liggen er drie nieuwe tennisbanen.

De renovatie van het Harm Kuiper-sportpark in het dorp is begonnen, waar zowel de voetbal- als tennisvereniging flink onder handen wordt genomen. De tennisclub is als eerste aan de beurt, omdat er anders voor het nieuwe seizoen geen banen liggen.

"Het moet zo snel omdat we anders een tennisseizoen verliezen", legt voorzitter Peter Seeger uit. "Dan gaan er leden weglopen denken wij. De gemeente begrijpt dat ook wel en daarom hebben ze ons gepland in de eerste fase."