Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het zwembad wordt later opgeleverd dan gepland en dus vindt de opening ook een paar weken later plaats. Maar dit weekend is het zover. Zwembad Aquarena in Emmen opent weer haar deuren. Zaterdag om 14.00 uur kan iedereen weer een plons nemen in het nieuwe zwembad. Als je er gaat zwemmen ben je niet de eerste in het nieuwe zwembad. Er zijn al mensen geweest die zijn wezen proefzwemmen Op zaterdag wordt er in Hoogeveen een zaalvoetbaltoernooi gehouden ter ere van de 15-jarige Dylano Ratuhaling. Dylano pleegde op 21 juni zelfmoord en dat was voor zijn vrienden Nazario Pattiruhu en Djalfahno van der Haar een reden om het toernooi te organiseren. Het tweetal wil met het toernooi meer aandacht voor jongeren met problemen, zoals Dylano.Het toernooi is gratis te bezoeken in het Activum, maar er gaat wel een collectebus rond. Met het geld dat wordt opgehaald willen Nazario en Djalfahno in de toekomst meer activiteiten voor de jeugd van Hoogeveen organiseren.In Ons Café in Assen is sinds vanochtend een recordpoging bezig. Frank Posthumus en Wyan Alders zijn om 8.00 uur begonnen en hopen tot zondagochtend 11.00 uur aan één stuk door te darten. Lukt dat het duo, dan komen ze in Guinness Book of World Records. Het geld dat ze ophalen met hun recordpoging gaat naar Stichting Ambulancewens.Kan je ze niet fysiek aanmoedigen, maar je wil wel weten hoe het het tweetal vergaat? Via dit bericht op de RTV Drenthe-website kun je de livestream volgen.Halloween is officieel pas op donderdag 31 oktober, maar in Drenthe wordt het dit weekend al op sommige plekken gevierd. Attractiepark Drouwenerzand en het Smalspoor Museum in Erica houden op zaterdagavond spannende avonden om alvast in de sfeer van Halloween te komen.In Borger is het komend weekend Oerweekend. Het Hunebedcentrum is er speciaal tot 21.00 uur voor open. Tijdens het Oerweekend wordt het leven van Hunebedbouwers en hun nazaten nagebootst. Er wordt geprobeerd om de steentijd, de ijzertijd en de bronstijd weer tot leven te brengen.Ronkende motoren op vier wielen dit weekend in Assen. Het autosportseizoen wordt op het TT-Circuit afgesloten. Verschillende Nederlandse en Belgische kampioenschappen in de Ford Fiesta Sprint Cup en de Mazda MX-5 Cup worden dit weekend beslist. Maar dat niet alleen, ook de Internationale klasse voor GT's, prototypes en toerwagens komen aan bod.Welke ridder is er nu bang voor draken, rovers, toverheksen, andere ridders en jonkvrouwen? Ridder Florian! Op het Koopmansplein zijn zaterdag allerlei Ridder Florian-avonturen te beleven. Alle kinderen worden uitgenodigd om als ridder of prinses naar het Koopmansplein te komen tussen tien en vier uur. Daar zijn er onder andere riddergevechten te zien.