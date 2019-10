Nick Bakker ziet komst Miguel Araujo als compliment: Ik blijk onmisbaar achterin

Aflevering 12 van FC Emmen Rood Wit TV

"Het heeft geen zin om terug te kijken. Natuurlijk zou ik antwoord willen hebben op veel vragen, maar dat gaat me niet helpen. Ik kijk naar de toekomst, weet wat ik moet doen en ga positief toewerken naar mijn rentree.", laat Bakker weten.De 27-jarige Groninger heeft, zo weet hij uit ervaring, ook geen keus. Voor de derde keer in zijn loopbaan moet hij terugkomen van een gescheurde kruisband. De eerste twee liep hij op bij FC Groningen en ook nog eens precies na elkaar. "Ik was klaar met mijn revalidatie en was alweer in groepstraining toen het opnieuw mis ging", aldus Bakker. Dit keer is het wel de andere knie en was de pijn ook anders. "In eerste instantie dacht ik nog dat het mijn hamstring was, maar vijf seconden later wist ik dat het foute boel was en dat het de knie was. Toch had ik niet direct het idee dat de kruisband gescheurd was. Ook omdat de pijn meeviel en de knie niet heel dik werd zoals bij de eerste twee keer, maar de mri-scan wees toch zwaar letsel uit."Hoewel Bakker uitgaat van een revalidatieperiode van negen maanden is er nog een klein sprankje hoop dat zijn rentree eerder zou kunnen zijn. "Op de scan was niet te zien of de kruisband volledig is afgescheurd. Als bij de kijkoperatie (28 oktober) blijkt dat dit niet het geval is en er is een goede kans om de knie door training weer net zo sterk en stabiel te maken, dan volgt er geen ingreep. Dat heb ik inmiddels met de chirurg afgesproken." In dat geval kan Bakker toewerken naar zijn rentree rond de winterstop.De clubleiding van FC Emmen wachtte de kijkoperatie niet af en schakelde razendsnel, want een week na de wedstrijd tegen ADO Den Haag hengelde de Drentse club Peruviaans international Miguel Araujo binnen. "Of ik dat vreemd vond of pijnlijk? Nee helemaal niet. Het is topsport en zo gaat dat. Ik hoop ook dat Miguel het goed doet en dat hij er mede voor zorgt dat we in de eredivisie blijven, want dan kan ik volgend seizoen ook weer op dat podium spelen. Bovendien is het ergens ook wel een compliment voor mij. Het blijkt dat ik toch onmisbaar ben achterin."Hieronder het complete interview met Nick Bakker...