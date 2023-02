Dag van de Weerman: 'Leidi was altijd met het weer bezig'

Het is vandaag Internationale Dag van de Weerman. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het werk van alle weermannen en -vrouwen. Weervrouw Leidi van der Veen presenteerde 25 jaar lang het weer op RTV Drenthe. Ze was bijna dag en nacht bezig met het haar passie. Ze overleed in oktober 2021. Om stil te staan bij haar werk, zendt TV Drenthe vandaag een korte documentaire uit over Leidi.

In de documentaire vertellen dochters Carina en Bettina hoe hun moeder altijd druk met het weer bezig was, maar ondertussen ook altijd thuis was en klaar zat met een koekje bij de koffie. "Eigenlijk was ze haar tijd ver vooruit. Ze was een van de eerste thuiswerkende moeders", aldus Carina.

'Mooi leven'

De Drentse weervrouw overleed in 2021 op 79-jarige leeftijd. Partner Henk vertelt in de documentaire openhartig over de laatste fase van haar leven. Leidi leed de laatste jaren van haar leven aan vasculaire dementie. In die laatste fase week Henk niet van haar zijde en verzorgde hij Leidi, zodat zij tot het laatste moment van haar leven thuis kon blijven wonen.

"Ik geloof oprecht dat zij daarboven is en met liefde terugkijkt op een mooi leven. En dat ze goed voor ons zorgt en over ons waakt", aldus dochter Carina.

Allerzielen

In november werd Leidi van der Veen herdacht in het KRO-NCRV-programma Voor wie steek jij een kaarsje op? Dit programma werd door Joris Linssen gepresenteerd vanaf de rooms-katholieke begraafplaats in Zwolle. Dit gebeurde in de week van Allerzielen, een katholieke traditie waarbij overleden personen worden herdacht. De documentaire over Leidi was toen in kortere vorm te zien, samen met nog een aantal andere reportages van mensen die overleden zijn.