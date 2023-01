Tot twee jaar cel voor 'moderne slavernij' in wietstekkerij Wittelte

Voor het uitbuiten van een Vietnamese vrouw in een wietstekkerij in een loods in Wittelte is een 58-jarige Vietnamese vrouw uit Amsterdam veroordeeld tot twee jaar cel. Vier mededaders kregen zestien maanden cel opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De Vietnamese vrouw werd in december 2020 ontdekt tijdens een inval van de politie. De agenten rolden een wietkwekerij op en de vrouw bleek al wekenlang in de loods te wonen onder erbarmelijke omstandigheden. Ze verbleef in een caravan, die in de loods stond. Het was daar koud en donker. Ze deed haar behoefte op een tuinstoel, met een gat in de zitting en daaronder een emmer.

Betrouwbare aangifte

De verdediging twijfelde ernstig aan de oprechtheid van aangifte van de Vietnamese vrouw. Ze was daar vrijwillig en deed dit werk op deze manier ook in het buitenland, zeiden de advocaten van de verdachten. De rechter hechtte wel waarde aan de verklaring van de uitgebuite vrouw. Die was vrij constant en werd op meerdere delen onderbouwd met bewijsmateriaal, oordeelde rechter.

Verklaarbaar

Dat ze op sommige onderdelen loog, zoals het aantreffen van een mobiele telefoon waarvan ze eerst zei dat ze die niet had, was verklaarbaar. De vrouw zat in een lastige positie, omdat ze in het begin ook als verdachte in beeld was. Ze was bang voor de Amsterdamse vrouw en de 64-jarige Vietnamese man uit Meppel die haar in de loods hadden gezet. De vrouw was illegaal in Nederland en ze had geen mogelijkheid om aan haar situatie te kunnen ontsnappen.

Hulp in de wietkwekerij

De Vietnamezen waren door de 35-jarige loodseigenaar uit Wittelte als hulp ingeroepen om de wietstekkerij op poten te zetten. De loods werd verhuurd aan een 40-jarige man uit Emmen. Samen met een 32-jarige man uit Hoogeveen richtten de mannen een wietkwekerij in, maar de oogst mislukte. In Emmen kregen ze kennis aan Vietnamezen die daar wel raad mee wisten. Zij namen de kwekerij over en lieten een landgenoot als werkkracht in de loods wonen.

Gelijke straffen

De 35-jarige man uit Wittelte had een kleinere rol in de arbeidsuitbuiting. Maar zijn straf was toch gelijk aan die van de mededaders. Dit had te maken met een eerdere wietkwekerij in zijn loods, die in februari 2020 werd opgerold. De diefstal van stroom kwam ook voor zijn rekening. De Amsterdamse kreeg de hoogste straf, omdat zij zich ook schuldig heeft gemaakt aan witwassen en verboden wapenbezit.