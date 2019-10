Mannen van de lange adem staan te trappelen van ongeduld

Alle drie draaiden ze een goede zomer. "De meesten zijn altijd kampioen van de zomer, dus ik ook", lacht Vreugdenhil.Berga schaatst inmiddels vijftien jaar op het hoogste niveau. En op z'n 'oude dag' wist hij afgelopen zomer nog Nederlands kampioen op de skeelers te worden. Een titel die nog ontbrak op z'n lange erelijst."Ik heb alleen nog geen wedstrijd over 200 kilometer gewonnen. Maar eigenlijk is dat nooit echt een doel voor mij geweest. Maar verder heb ik alles wel zo'n beetje gewonnen, wat ik wilde winnen. Maar je wil altijd op een lijstje terechtkomen met nóg meer titels en daar gaan we voor", zegt Berga."Ik denk dat we in de breedte één van de beste ploegen hebben. We staan er allemaal goed voor en de hele zomer draait het al goed. We hebben er echt zin in met z'n allen."Vreugdenhil vierde gisteren z'n 35e verjaardag. Net als Berga heeft ook hij een belofte aan zichzelf ingelost. Afgelopen winter won hij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee."Het is natuurlijk wel een last die van je schouders afvalt waar je al die jaren voor getraind hebt. Maar het is altijd leuk om nog meer titels te winnen en de Alternatieve Elfstedentocht wil ik ook wel voor de tweede keer winnen", verklaart Vreugdenhil.Kevin Hoekstra begint aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau. In tegenstelling tot vorig jaar kwam hij nu de zomer goed door. Vorig jaar kampte hij met schildklierproblemen waardoor hij nooit voluit kon trainen. Zijn problemen openbaarden zich juist in de tijd dat bekend werd dat er schaatsers zijn die schildkliermedicijnen als doping gebruiken. Uiterst pijnlijk voor Hoekstra dus. "Ik voel me daar wel de dupe van. Want ik heb het nodig omdat m'n schildklier niet goed werkt. Ik was heel erg moe, ik kon slecht slapen en ik werd steeds zwaarder. Nu is alles, door de medicijnen, weer op orde", zegt Hoekstra.De eerste wedstrijd voor de marathonschaatsers wordt geheel volgens traditie op de Jaap Edenbaan in Amsterdam verreden. De wedstrijden van zowel de vrouwen als de mannen zijn morgenavond live te volgen via onze website. De vrouwen starten om 19.15 uur de mannen volgen om 20.30 uur.