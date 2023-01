Grote brand bij bedrijf in Roden onder controle: 'Geen uitbreidingsgevaar meer'

Aan omwonenden van de brand is een NL-Alert verstuurd waarin wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. De Ceintuurbaan Noord, die dwars door het noorden van Roden loopt tot aan de Oosteinde (N373), is voorlopig dicht. Na het uitbreken van de brand zijn de naastgelegen panden ontruimd. Dat gebeurde voordat de brand oversloeg.

Volgens een omwonende, die ongeveer een kilometer verderop woont, is de geur van de brand goed te ruiken. "De lucht is hier pikzwart. Het leek alsof er een gigantische regenbui aankwam, dus we hebben voor de zekerheid de paarden in de stal gezet. Toen we de brandgeur roken, hebben we besloten om alle ramen en deuren te sluiten vanwege de stank."