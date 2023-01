Verdubbeling N34 tussen Emmen en De Punt te duur door inflatie

Extra geld uittrekken om de plannen toch zoals gepland uit te voren, zou volgens gedeputeerde Vedelaar minimaal 40 miljoen euro extra kosten. Dat is op dit moment niet realistisch. Bovendien moeten Provinciale Staten daar toestemming voor geven, wat waarschijnlijk vertraging oplevert.

Zo kort op de Provinciale Statenverkiezingen (op 15 maart, red.) wil de gedeputeerde zich daar niet meer aan wagen. Vedelaar: "Het is aan een nieuw college of het op zoek wil naar meer geld. Voor nu willen we helderheid geven aan alle betrokkenen en toewerken naar een realistische uitvoering."