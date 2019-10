Mexicaanse triatleet jaagt met Drentse 'arm' op Paralympisch ticket

"Wij zijn uniek in de wereld omdat wij het zogenaamde 'free-lock-systeem maken'", zegt orthopedisch technicus Wilfred Mijnheer. "Het zorgt ervoor dat 'de hand' van de prothese bij een val vanzelf weer losgaat van het fietsstuur. Net zoals bij een skibinding of een klikpedaal op een racefiets gebeurt."De opdracht is extra uitdagend om dat een triatleet twee verschillende posities op z'n fiets aanneemt. "Bij het accelereren duw en trek je aan de buitenkant van het stuur. En daarna kruip je in elkaar en steun je met je onderarmen op het triathlonstuur", legt Mijnheer uit. "Om van de ene naar de andere houding te komen hebben we een stangetje op het stuur bevestigd waarop de prothese van links naar rechts kan glijden." En om de opdracht nog gecompliceerder te maken wil Cano met z'n prothese ook nog op z'n mountainbike kunnen fietsen.De 30-jarige Mexicaan is nu de nummer elf van de wereld in zijn klasse. Hij moet nog twee plaatsen stijgen op de wereldranglijst om volgend jaar aan de Paralympics van Tokio mee te mogen doen. "Ik heb nog tot juli 2020 om me te plaatsen. Maar ik denk dat het nu moet lukken", verklaart Cano.Een belangrijke bijzaak is dat hij door deze aanpassing nu ook symmetrisch op z'n fiets zit. "Zo voorkom ik dat ik in de toekomst rugproblemen krijg. Het is een investering voor het leven", besluit de Mexicaan.Voor het bedrijf uit Tynaarlo was het echt een haastklus. Ze hebben het project binnen één week afgerond. En dat moest ook wel. Want komend weekend staat Cano alweer aan de start van de triatlon van Madeira.