Ruim 9 maanden cel voor aanranding van drie vrouwen in Emmen

Tegen een 36-jarige man is ruim negen maanden celstraf opgelegd voor het aanranden van drie vrouwen in Emmen. Van de straf zijn 180 dagen voorwaardelijk.

De rechter hield er rekening mee dat de man door een psychische stoornis verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij wordt momenteel behandeld in een kliniek en moet dat traject voortzetten. De man hoeft niet terug de cel in, omdat hij de duur van de opgelegde straf al in de cel heeft uitgezeten.