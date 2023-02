Vermilion kocht stikstofruimte rond Wapse om te boren en kan dat zomaar weer doen

Volgens hem was er op dat moment bij de gemeente nog geen behoefte aan het kopen van stikstofruimte. "Ik dacht dat er op termijn wel meer ruimte vrij zou komen omdat boeren zouden stoppen en mijn verwachting was dat zij er onderling uit zouden komen. Dat daar een hele handel omheen zou ontstaan, daar had ik toen geen flauw benul van. We zijn ingehaald door de realiteit."

Prolander, de organisatie die in opdracht van de provincie werkt aan landschappelijke projecten, heeft een lijst van 110 boeren, die mogelijk interesse hebben om hun bedrijf (deels) te verkopen. Met hen is contact geweest over de verkoop van stikstofruimte op basis van de eerste uitkoopregeling uit 2021. Dat contact wisselt van een simpel belletje tot uitgebreide keukentafelgesprekken. Een van de voorbeeldboeren is van die lijst verdwenen omdat hij geen interesse had in de uitkoopregeling. Van de andere boer wordt momenteel onderzocht of de natuurvergunning ruimte biedt voor verleasen aan Vermilion.