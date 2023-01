Cel- en taakstraf voor vrouw uit Norg na heling en woninginbraak

Een 33-jarige vrouw uit Norg moet voor heling en woningbraak in Een-West een taakstraf van 120 uur uitvoeren. Ook is haar een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd.

De vrouw kwam in beeld doordat ze met een zware tas naar huis zeulde. Daarin had ze snoepgoed en een gestolen televisie, bleek later. Tijdens het sjouwen van de tassen was haar vriend nog aan het inbreken bij de tennisvereniging. De vrouw liet zich door hem meesleuren, verklaarde ze. De man kreeg voor eerdere inbraken al 2,5 jaar cel kreeg opgelegd.