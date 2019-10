Wat is er deze herfstvakantie te doen in Drenthe?

In de bossen van het Noordsche Veld of in het beekdal de Peestermaden, vlakbij Norg, kun je gratis de herfst beleven. Natuurplaats Noordsche Veld houdt in samenwerking met Staatsbosbeheer de gehele week speurtochten voor het hele gezin. Tijdens de speurtocht kun je ontdekken welke kleuren de herfst je brengen.Mochten de weersvoorspellingen niet veel goeds beloven, dan kun je er voor kiezen om lekker te gaan sterren kijken in het Planetron in Dwingeloo. Speciaal voor de herfstvakantie opent het Planetron op twee doordeweekse avonden de deuren. Op dinsdag en op donderdag kun je er terecht om naar boven te staren en te turen naar de sterren.Halloween hoort sinds enige tijd bij de herfstvakantie en bij het griezelfeest horen pompoenen. Wat past er beter bij de tijd van het jaar dan tijdens de herfstvakantie pompoenen uit te holen? Op donderdag kan je onder andere in Sleen je eigen pompoen onder handen nemen.Tijdens de herfstvakantie worden er verschillende markten gehouden speciaal voor de vakantie. Zo heeft Borger op dinsdag en Assen op woensdag een najaarsmarkt. De warenmarkt in Emmen is er niet alleen in de herfstvakantie, maar vanwege de vakantie zijn er wel extra pompoenactiviteiten. Zo kookt een kok pompoenensoep en kunnen kinderen pompoenen snijden.Bij Nationaal Park Dwingelderveld kan je bijna de hele week terecht voor verschillende ontdekkingstochten. Op maandag is er voor kinderen vanaf zes jaar een herfstontdektocht. Op dinsdag is het Schapendag op het Dwingelderveld, vooral geschikt voor kinderen tussen de vier en acht jaar.Op donderdag kun je de herfst beleven door mee te gaan op een mini-excursie op zoek naar paddenstoelen. Heb je dan nog niet genoeg van je herfstbeleving op het Dwingelderveld, dan kan je op vrijdag nog een keer op herfstontdekkingstocht.Wie herfst zegt, zegt paddenstoelen en wie paddenstoelen zegt, zegt kabouters. Nu wil het geval dat Drenthe vol kabouters zit. De website van de VVV Drenthe heeft een overzichtje gemaakt met zes tips om kabouters te vinden in de provincie tijdens de herfstvakantie. Zo weet de website dat er een Kabouterpad is in het Drents-Friese Wold en wijst het kinderen onder andere de weg naar Kabouterland.Nog meer paddenstoelenavontuur. Op vrijdag gaat natuurgids Grietje bij IVN Hoogeveen gratis met kinderen op pad om te ontdekken wat de mooiste, grootste, lekkerste en kleinste paddenstoel is. Deelname is voor iedereen die van paddenstoelen houdt, en de ouders zijn niet aanwezig bij de paddenstoelensafari...