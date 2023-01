Provincie geeft 4 ton aan klusteams voor energiebesparende maatregelen

Het provinciebestuur heeft besloten om 400.000 euro beschikbaar te stellen om samen met Drentse gemeenten en het Drents Energieloket mobiele klusteams de wijken en dorpen in Drenthe in te sturen om bij mensen thuis energiebesparende maatregelen aan te brengen. De provincie wil op die manier de strijd aangaan tegen energiearmoede in Drenthe.