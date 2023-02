Boer over nieuwe mestregels: 'Tijdens de wedstrijd worden de spelregels gewijzigd'

Een flinke strop voor boerenfamilie Akkerman in Erica. Vorige week werd duidelijk dat boeren dit jaar toch geen mest mogen uitrijden in bufferzones. Terwijl het akkerland al voorbereid was. Aan de rand van Erica telen ze momenteel wintertarwe.

Ingekocht in september en daarna ingezaaid. In juli worden de gewassen geoogst. Behalve een strook van drie meter breed langs de sloot. Want daar mag boer Wim Akkerman, met de veranderde mestregels, niet meer bemesten. "Tijdens de wedstrijd zijn de spelregels gewijzigd en dat voelt oneerlijk. Ik vergelijk het met dat de overheid zou zeggen dat iedereen een paar meter rondom het huis de tuin zou moeten laten liggen en die meters in moet zaaien met een kruidenmengsel. Je hebt er werk en kosten van, maar je mag er geen gebruik meer van maken."

Het ligt aan de grootte van het perceel hoeveel meter grond niet bemest mag worden. Per perceel moet Akkerman dus berekenen waar de grens wordt. "Ze maken het wel ingewikkeld zo."

De stroken langs de slootkanten mogen vanuit de Europese Unie niet meer bemest worden omdat de waterkwaliteit in Nederland al jaren slecht is. Eind vorig jaar kregen de boeren van minister Adema nog te horen dat 2023 een overgangsjaar zou worden. Maar de minister is teruggefloten door Brussel. Vanaf 1 maart mag er al niet meer bemest worden.

Duizenden euro's

Hoewel het om een kleine strook grond gaat, is het toch een flinke kostenpost voor de boer. "Het is al ingezaaid dus de kosten van het zaaizaad heb je al gemaakt. De kunstmest is ook al aangeschaft, maar je mag het niet gebruiken. Dus die strook levert niks op, het gewas groeit gewoon niet goed genoeg zonder mest. Dan hebben we het over een kostenpost van duizenden euro's", aldus Akkerman.

Daarnaast zal op de bufferstrook onkruid groeien die het perceel in waait, waardoor de boer weer meer gewasbeschermers moet gebruiken. En ook praktisch gezien is het helemaal niet handig, vertelt Akkerman. "We werken met vaste rijpaden en die zijn al ingemeten. Dus we moeten de bemestingsmeter van de strooier begrenzen. Tijdens de werkzaamheden vraagt het meer aandacht om de machines op de juiste breedtes over in te regelen."