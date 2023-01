Negen recreatiewoningen in Schipborg krijgen geen permanente woonbestemming

Negen recreatiewoningen aan de Zeegserweg in Schipborg krijgen geen permanente woonvergunning. Dat heeft het gemeentebestuur van Aa en Hunze besloten.

Het gaat om de oneven nummers 1 tot en met 17. Bewoners van de woningen hebben bij de gemeente aangeklopt of ze als geheel konden transformeren van een recreatiebestemming naar een woonbestemming. Maar dat is niet gelukt.

Geluidsoverlast N34

De grootste hinder voor het veranderen van de bestemming is dat er bij twee woningen te veel geluidoverlast van de N34 wordt gemeten. Op recreatiewoningen is de Wet geluidshinder niet van toepassing. Bij een woonbestemming is dat wel. Ook voor de andere woningen is daarom besloten om geen permanente woonvergunning af te geven.

Bij vakantieparken gaat de gemeente namelijk uit van 'een park, een plan'. Daaraan kan niet worden voldaan als bij een deel van de huizen een woonbestemming is en een deel van de huizen een recreatiebestemming. Het college van Aa en Hunze heeft daarom besloten om voor alle woningen het bestemmingsplan niet te wijzigen.

'Groot deel permanente bewoning'

De bewoners van het park wonen er vaak permanent, ondanks dat het een woonbestemming heeft, zegt wethouder Bas Luinge (VVD). "Hoe we gaan handhaven weten we op dit moment nog niet, daarover moeten we nog met bewoners in gesprek. Maar wij willen ze de tijd geven, want we begrijpen dat dit een teleurstelling is. Of we de bewoners gaan helpen bij het zoeken naar een andere woningen, weten wet nog niet. Daarover gaan we ook nog in gesprek."

Eigenaren van de betreffende woningen houden wel de mogelijkheid om de huizen te verhuren of om het zelf als recreatiewoning te gebruiken. Het is nog niet bekend wanneer de mensen hun huis moeten verlaten. De gemeente gaat dit voorbereiden en gaat de eigenaren hierover informeren. Daarbij zeggen ze dat iedereen de tijd krijgt voor het vinden van een passende oplossing.

Jaren actief