Streep door energietoeslag 1.300 euro voor inwoners Emmen, wordt voorlopig voorschot

De inwoners van de gemeente Emmen met een laag inkomen kunnen vanaf morgen toch geen energietoeslag van 1.300 euro aanvragen of verwachten. Voor het mogen uitkeren van die toeslag is eerst een wetswijziging vanuit Den Haag nodig en die wordt pas rond de zomer genomen. Wel is het mogelijk om een voorschot van 500 euro aan te vragen. De resterende 800 euro wordt dan later dit jaar uitgekeerd.

Wethouder Raymond Wanders baalt van die boodschap. Het besluit viel in september in de Tweede Kamer en het bedrag was al opgenomen in de Rijksbegroting. Op het allerlaatste moment, in dit geval eind december, kreeg de wethouder te horen dat hij alsnog de teugels moet aantrekken. "De Raad van State moet er ook nog iets van vinden. Vooralsnog mogen wij niet vooruitlopen op de aankomende wetswijziging."

'Vervelende boodschap'

De gemeente Emmen is in januari nog wel nagegaan of er juridisch alsnog een mouw aan te passen viel om zo alsnog het volledige bedrag uit te kunnen betalen. Volgens wethouder Wanders is die er niet, vandaar deze 'vervelende boodschap'. Vooral omdat de 1.300 euro al gecommuniceerd was en mensen wellicht rekenden op het extra geld.

Wanders: "In Den Haag is het kennelijk nu vooral te doen om rechtmatigheid in plaats van doelmatigheid. Maar om in augustus te beslissen over de energietoeslag? Niet echt doelmatig. Juist in deze periode hebben de mensen de kachel aan."

Noodfonds

In plaats daarvan wordt overgegaan op het uitkeren van een voorschot van 500 euro. Het geld is bedoeld voor inwoners die van januari tot en met maart een inkomen hebben tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt het geld voor 1 juli gestort.

Wie echt in de problemen komt, kan zich alsnog melden bij de gemeente. Zo is er ruim 8 miljoen euro uitgetrokken voor een speciaal noodfonds. Inwoners die bijna een vijfde van hun inkomsten kwijt zijn aan energie mogen daar een beroep op doen. Sinds vorige maand mogen inwoners daarvoor een aanvraag doen.