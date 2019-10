Internationale aandacht voor Ruinerwold: 'Das Rätsel um den Sektenhof'

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.

Internationale televisieploegen reisden maandag al snel af naar De Wolden om verslag te doen van de ontdekking van een geïsoleerd gezin in Ruinerwold. Ook bij RTV Drenthe stroomden de interviewverzoeken binnen. Uit een blik op diverse internationale nieuwssites blijkt dat ze Ruinerwold nog niet zijn vergeten.Dag na dag wordt steeds meer duidelijk over het gezin in Ruinerwold en diverse buitenlandse media beschrijven ‘stapsgewijs’ wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Een voorbeeld: Opstond woensdag dat het gezin is gevonden, gisteren dat Josef B. is aangehouden en vandaag dat de vader des huizes de tweede verdachte is. Een land dat veel aandacht aan de zaak schenkt is Oostenrijk.Oostenrijkse nieuwssites leggen vooral de nadruk op hun landgenoot die bij de zaak in Ruinerwold betrokken is: Josef B, de 58-jarige man die wordt verdacht van vrijheidsberoving.heeft zijn broer Franz B. geïnterviewd over ‘Fall Ruinerwold’. Daarbij kwam de relatie tussen de broers ter sprake. Josef zou zich onder meer beter voelen dan Jezus.Daar blijft het niet bij. In diverse artikelen, met foto’s en video, komt de ‘ mysteriöse Krimi ’ in de grootste krant van Oostenrijk aan bod. Daarnaast is een verslaggeefster in Nederland om mensen te interviewen en om de situatie te duiden. Het nieuws doet het Alpenland ook denken aan de ‘ Oostenrijkse gruweldaden ’ van Joseph Fritzl en Wolfgang Priklopil, schrijft. De eerste hield 24 jaar zijn dochter vast in de kelder en verwekte zeven kinderen bij haar. Priklopil ontvoerde Natascha Kampusch en hield haar ook jarenlang in een kelder, totdat ze in 2006 ontsnapte. Kampusch deed ook haar woord over het nieuws in Ruinerwold. Ze noemt de zaak vreselijk en het doet haar denken aan haar gevangenschap. “Het verrast me niet, omdat er in andere continenten veel soortgelijke zaken zijn, waarvan we niets weten, waar dat ook gebruikelijk is.”Ook het Duitse dagbladbericht over ' das rätsel um den sektenhof ', een 'zaak die steeds dramatischer wordt'. In meerdere berichten wordt uiteengezet wat de laatste ontwikkelingen zijn. Alleen al op 17 oktober publiceerde de krant er vijf artikelen over. Ook Die Welt spreekt vandaag, inclusief video, van een 'mysterieuze zaak'.Ook Britse media hebben ruimte voor Ruinerwold vrijgemaakt. Aan de andere kant van de Noordzee hakenenvooral in op het nieuws uit Nederlandse media. Boulevardkrantenenfocussen zich ook op de sociale media-accounts van de 25-jarige Jan.Bij onze zuiderburen publicerenendiverse verhalen over de zaak in Ruinerwold. Die laatste schrijft onder meer over ‘ kelderkinderen ’, een ‘ spookgezin ’.De ‘h allicinante ontdekking ’ van het afgezonderde gezin was de Vlaamse omroepook niet ontgaan. Op de nieuwssite is woensdagmiddag een overzichtsartikel geplaatst waarin de toen actuele informatie staat beschreven. Een reportage van actualiteitenrubriek ‘Terzake’, dat op Canvas wordt uitgezonden, is ook gepubliceerd. Omwonenden van het gezin en RTV Drenthe staan daarin de Belgen te woord.