WK-kans voor Freriks, Nieuwenweg afgevallen

Freriks, oud-speelster van E&O, is een van de 28 opgeroepen internationals. De cirkelspeelster is voor Borussia Dortmund actief in de Bundesliga. De bondscoach van Nederland brengt de groep in november terug tot 18 speelsters die mogen afreizen naar het wereldkampioenschap in Japan.Op de ‘longlist’ is geen ruimte voor Anouk Nieuwenweg. Daardoor maakt de Emmense, die in Frankrijk voor Chambray Touraine speelt, definitief geen kans op WK-deelname.Op 30 november opent Oranje het WK in Japan tegen Slovenië. Daarna volgen duels tegen groepsgenoten Angola, Cuba, Servië en Noorwegen.