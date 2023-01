Hoogevener opgepakt voor betrokkenheid bij neersteken vrouw (70) in Groningen

Een 29-jarige man uit Hoogeveen is opgepakt voor betrokkenheid bij een steekincident in een woning in Groningen. Daarbij raakte vanmiddag een 70-jarige vrouw uit die stad gewond.

De Hoogevener is door de politie aangehouden aan het Damsterdiep. Even daarvoor werd een 30-jarige man uit het Brabantse Budel opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Dat gebeurde in de omgeving van de Rademarkt in Groningen.