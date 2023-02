Geen extra vierkante meters voor nieuwbouw Nieuwe Veste

Afgelopen week vroeg de middelbare school De Nieuwe Veste uit Coevorden om 500 vierkante meter aan het nieuwbouwplan toe te voegen voor de nieuwe vestiging die gebouwd moet worden. De belangrijkste reden voor de vraag is dat de school dan al het onderwijs onder één dak kan geven.

Het voorstel vraagt om een extra investering van 1,7 miljoen euro, bovenop de bijna 36 miljoen die de nieuwbouw de gemeente Coevorden nu al gaat kosten. De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel, meldt ZO!34 . Zij stellen dat de nieuwbouw al genoeg geld kost en dat het huidige Cultuurhuis, waar de culturele lessen nu worden gegeven, voldoet aan de voorwaarden van de onderwijsvisie.

Huur opgezegd van Cultuurhuis

Een onderdeel van de verontwaardiging van de raad is de 'plotselinge' opzegging van de huur van Het Cultuurhuis in Coevorden per juli 2023. Daar heeft de Nieuwe Veste acht jaar lang haar culturele lessen verzorgd.

"Waarom is dit gebouw ineens niet goed genoeg?", stelt Floris Vulto fractievoorzitter van de VVD. "In het besluit voor de nieuwbouw uit 2021 staat duidelijk dat er 500 vierkante meter beschikbaar is voor cultuuronderwijs in Het Cultuurhuis".

Volgens Wiko Veenvliet, bestuurder van De Nieuwe Veste, is de huur opgezegd 'omdat er in het huidige, oude gebouw van de school inmiddels genoeg ruimte is voor cultuuronderwijs'. Acht jaar geleden betrok De Nieuwe Veste het Cultuurhuis omdat er veel meer leerlingen waren dan nu. Toen was er in het schoolgebouw geen ruimte meer. Die ruimte biedt het huidige schoolgebouw van De Nieuwe Veste nu wel, vanwege de afname van het aantal leerlingen.

Uitwerking onderwijsvisie als voornaamste reden

Veenvliet noemde als voornaamste reden voor de extra investering de uitwerking van de onderwijsvisie. Door al het onderwijs op één plek te concentreren, zal de onderwijstijd het meest effectief gebruikt worden en de onderwijsmiddelen ook.

Waar onderwijsvormen, niveaus en vakken nu erg van elkaar gescheiden zijn, 'kiezen we in het nieuwe gebouw juist voor het samenbrengen van leerlingen én collega's, zodat ontmoeting en samenwerking makkelijker en vanzelfsprekender zal zijn', aldus de bestuurder.

Nu is het moment

Wethouder Jeroen Huizing geeft aan dat het misschien handiger was geweest om de raad eerder in te lichten over de ontwikkelingen van de onderwijsvisie door De Nieuwe Veste. Maar hij vindt het geen reden om tegen het voorstel te zijn.

Volgens Huizing veranderen de omstandigheden snel in het onderwijs en is dit het moment om door te pakken. "De architect moet nog beginnen met het ontwerp", stelt de wethouder. "Dan kunnen we het beter meteen goed aanpakken".

Terug naar Cultuurhuis

De raad vindt de argumenten van Veenvliet en Huizing echter niet sterk genoeg. Het Cultuurhuis is groot genoeg en paste tot een week geleden nog prima in de onderwijsvisie, aldus de meerderheid van de gemeenteraad.

Daarnaast blijkt het bedrag van 1,7 miljoen euro niet te kloppen met de bouwprijzen van nu. Volgens huidige berekeningen lijkt het bedrag boven de twee miljoen uit te komen.

De raad stelt daarom dat De Nieuwe Veste gewoon weer gebruik moet maken van Het Cultuurhuis in 2025 wanneer de nieuwbouw op Holwert-Midden af is. In het nieuwe gebouw zal namelijk niet genoeg ruimte zijn voor onderwijs, maar gezamenlijk met Het Cultuurhuis wel, zoals afgesproken in het besluit van de raad in 2021.

500 m2 ruimte tijdelijk beschikbaar

Deze beslissing houdt in dat er 500 vierkante meter van Het Cultuurhuis vanaf juli 2023 leeg staat tot 2025. Dit stelt de gemeente Coevorden voor een probleem, want wat gaan zij tot die tijd met de 500 vierkante meters doen?