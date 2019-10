Adne Koster grijpt net naast zege in Olympia’s Tour

Adne Koster (19) uit Roden is in Twello tweede geworden in de tweede etappe van Olymia’s Tour. De overwining ging naar de Belg Stan van Tricht van SEG-racing.

Hij neemt daarmee de leiderstrui over van Coen Vermeltfoort. Koster maakte lang deel uit van een kopgroep van veertien man. In de finale waren daar nog maar vier renners van over. Maar zij kregen in de laatste kilometer toch nog gezelschap van drie achtervolgers. Zo ontstond een kopgroep van zeven mannen die konden sprinten voor de overwinning.Chiel Smit uit Zuidwolde meldde zich ook van voren in de finale. Maar hij moest met kramp afhaken en finishte als achtste.Gisteren werd de eerste etappe van Olympia’s Tour op en rond de VAM-berg in Wijster verreden. Coen Vermeltfoort was toen de snelste. Zondag finisht Olympia's Tour in Tiel.