Manege Roden moet plaatsmaken voor plannen Roden-Zuid

Er wordt al langere tijd gesproken over de manege. De locatie voor paardensport is sterk verouderd en investeringen bleven lange tijd uit, omdat niet zeker was wat er met de manege zou gebeuren. Naast plannen voor een verhuizing, werd ook de optie om te renoveren op de huidige plek serieus overwogen.

De manege moet op die plek meer ruimte krijgen en een geheel nieuw gebouw kunnen neerzetten. Henk van Dijk is voorzitter van Rij- en Menvereniging Mensinghe en hoopt al een tijd op een nieuw onderkomen. Hij is blij dat er nu schot in de zaak lijkt te zitten. "We zijn blij met deze uitspraak van het college. We hopen dat de gemeenteraad instemt met het voorstel zodat we snel verder kunnen met de voorbereidingen van de bouw."