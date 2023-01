Ondernemers machteloos bij verwoestende brand Roden: 'Ik had maar een kwartiertje'

Wever bestiert al zo'n veertien jaar het bedrijf in de Roder loods. Vandaag was een werkdag zoals alle andere, totdat een collega in paniek de unit binnen kwam rennen. "Jongens: er is brand!"

In de momenten die volgden was Wever nog niet zo onder de indruk. "Joh, doe even normaal", zei ik nog. "Ik wilde rustig aan doen in m'n kantoortje. Eerst bleef ik ook zitten, maar een paar minuten later zag ik een hoop auto's in de straat. Toen zijn we naar buiten gegaan en mochten we het pand ook niet meer in."

Hoop op doorstart