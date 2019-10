Wat weten we tot nu toe over het gezin in Ruinerwold?

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's .

Donderdag is een tweede verdachte aangehouden. Het is de 67-jarige vader van het gezin dat maandag in de boerderij werd aangetroffen: Gerrit Jan van D. Hij wordt verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving, mishandeling door onder meer het niet toelaten van medische zorg en witwassen.Het voorarrest van de Oostenrijker Josef B., de huurder van de boerderij, is donderdag met twee weken verlengd. Hij wordt van dezelfde strafbare feiten verdacht als D.De politie gaat ervan uit dat het gezin niet uit vrije wil op de boerderij verbleef. Ze hadden wel bewegingsruimte, maar konden het erf niet af.Het gezin bestaat uit nog drie oudere kinderen. Familie zegt dat ze acht jaar geleden het gezin zijn ontvlucht. Waar ze zich bevinden is onbekend. Ook is er nog een oudere halfbroer.De 25-jarige zoon zit niet bij de rest van het gezin. Alle leden van het gezin krijgen hulp van landelijke hulpverleningsinstanties.Familieleden van het in Ruinerwold gevonden gezin zeggen in een verklaring 'met ontsteltenis kennis genomen te hebben van de gebeurtenissen' en dat de vader van het gezin in de jaren tachtig de familiebanden heeft beëindigd.De broer van de vader heeft sinds 1984 niets meer van hem gehoord.Een leerplichtambtenaar van de gemeente Zwartewaterland, waar het gezin woonde, heeft in het verleden onderzoek gedaan. De situatie werd destijds ‘in orde’ bevonden.Het gezin was aangesloten bij de Moonsekte. De familie zou al vanaf de tijd dat ze in het Overijsselse Hasselt wonen bij de Verenigingskerk horen.Voorman Wim Koetsier zegt dat de vader van het gezin in de jaren tachtig lid was van de Verenigingskerk en daarna uit het zicht verdween. Hij weet niet of de familie zich uitschreef.De boerderij werd beveiligd met bewegingsmelders en camera’s.De afdeling Forensische Opsporing van de politie heeft alle ruimtes van de boerderij digitaal vastgelegd.De dierenambulance kwam bij de boerderij om de dieren die daar nog rondliepen op te halen.* De tactische recherche doet morgen verder onderzoek.