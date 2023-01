In de Asser wijk Marsdijk is de afgelopen week meerdere keren ingebroken in auto's van het merk BMW. Daarbij zijn airbags en navigatiesystemen meegenomen. "Met veel schade tot gevolg", meldt de politie.

Ook in Kloosterveen zijn in het verleden dit soort auto-inbraken geweest. De politie ziet dat daders het alarmsysteem omzeilen en dan toeslaan. "De kans is reëel dat men ook Kloosterveen en andere wijken in Assen gaat bezoeken."