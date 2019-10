'Gezin Ruinerwold woonde boven winkel in Zwartsluis'

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoort of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's .

Het gezin dat jarenlang afgezonderd was van de buitenwereld woonde in het verleden in Overijssel. Eerst in Hasselt, waar ze buren werden van Josef B. Later verhuisde het gezin naar Zwartsluis. Hier hadden ze een speelgoedwinkeltje aan de Kerkstraat. Daar was de politie afgelopen week al om onderzoek te doen."Ze hebben er 100 procent boven gewoond", zegt een ondernemer, die jarenlang een zaak vlakbij het speelgoedwinkeltje had. Een andere ondernemer uit de buurt bevestigt dat. "Ze kwamen vaak met een bestelwagen, die reden ze achteruit de steeg in, dus je zag niet wat er in-en uitging. Maar 's avonds stond die auto ook wel eens in de steeg en dan zag je boven nog licht branden."De kinderen van het gezin zag de ondernemer echter nooit. "We vernamen wel dat er meer mensen boven woonden", bevestigt hij nogmaals. "Boven is een open plat dak, eerst stond daar een houten hekje. Later werd dat dicht gebouwd met een hoge schutting van twee meter."In 2006 werd het winkeltje gesloten. "De huur werd gewoon betaald. Later zag je het busje niet meer, Josef B. kwam nog het vaakst met zijn Volvo. Die zagen we de laatste jaren altijd wel."In 2008 verhuisde het gezin naar Meppel en in 2010 kwam het gezin in Ruinerwold wonen.De politie heeft vandaag een perceel met politielinten afgezet aan de rand van boswachterij De Zwarte Dennen bij Staphorst. Het terrein is van een van de verdachten in de zaak Ruinerwold. Op dit moment zitten vader Gerrit Jan van D. en de Oostenrijker Josef B. vast. Zij worden onder andere verdacht van vrijheidsberoving.